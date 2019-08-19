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Израиль

Супруга Нетаньяху выбросила кусок украинского каравая

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 Марика Димитриади 
Супруга Нетаньяху выбросила кусок украинского каравая
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Поездка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину началась с череды скандалов. Сначала супруга главы кабмина Сара Нетаньяху отчитала пилота, который не поприветствовал ее должным образом.

Израильские журналисты, которые были на борту, рассказали, что супруга премьера направилась к кабине пилотов, чтобы выразить командиру воздушного судна свое возмущение, но ее остановила охрана. После этого пилот еще раз поприветствовал чету Нетаньяху, отдельно обратившись к супруге главы кабмина.

В свою очередь в администрации премьера заявили, что журналисты преподнесли информацию в "искаженном виде" и что никакого спора с охранниками не было вообще. В пресс-службе Нетаньяху пояснили, что во время полета произошло "недопонимание, которое было немедленно прояснено".

Позже Сара Нетаньяху отказалась пробовать каравай, который главе израильского кабмина и его жене по традиции предложили у трапа самолета. Премьер-министр отломил кусок каравая для себя, а потом передал еще один кусок своей супруге. Но на кадрах, которые появились в интернете, видно, как Сара Нетаньяху смотрит на "хлеб-соль", а потом бросает его на землю.

Многие пользователи соцсетей не стали скрывать возмущения, когда узнали, как супруга израильского премьера поступила с караваем.

Но были и те, кто встал на сторону супруги Нетаньяху. "Из личного опыта могу отметить, женщина, которая расскандалилась не на шутку, могла скандалить дальше уже со всеми, и с мужем, и с креслом самолёта и даже с погодой. Именно поэтому, вероятно, выбросив кусочек горбушки, она бросала не каравай, а то, что дал ей муж", - написал украинский журналист Василий Апасов.

Ну раз все о каравае, то и я напишу. Жена Нетаньяху, явно того не понимая, сделала не самый дружественный жест во время...

Publiée par Vasiliy Apasov sur Lundi 19 août 2019

Главный редактор интернет-портала "Цензор.нет" (в России этот ресурс признан экстремистским) Юрий Бутусов предположил, что вся эта новость - не что иное как фейк: "Во-первых, нет никаких подтверждений, никаких имен, никаких свидетелей относительно какого-то инцидента с женой премьер-министра в самолете. Во-вторых, на видео, где встречают супругов Нетаньяху, очевидно, что если Сара Нетаньяху и уронила какой-то кусочек хлеба, то явно случайно, никаких бросков она не производила, и вообще старалась вести себя благожелательно и согласно протоколу".

Нетаньяху отправился на Украину за месяц до досрочных парламентских выборов в Израиле, в преддверии которых премьер рассчитывает заручиться поддержкой диаспоры выходцев из СССР. Накануне поездки глава кабмина заявил, что хочет обсудить с Владимиром Зеленским вопрос создания зоны свободной торговли, пенсионное соглашение и "другие вопросы, которые еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами".

Уже во время встречи украинский лидер призвал власти Израиля признать Голодомор - массовый голод, который охватил всю УССР и повлек смерть более 3 миллионов жителей республики, - геноцидом против украинского народа.