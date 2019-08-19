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Польша

Спасательная операция в польских Татрах

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 Мария Сашинская 
Спасательная операция в польских Татрах
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Более двадцати спасателей пытаются освободить двух спелеологов, застрявших в пещере в польских горах.

В субботу спелеологи оказались в ловушке в пещере Велька Снежна, самой длинной и глубокой в Татрах. Вода залила узкий туннель и блокировала выход. Первая спасательная группа прибыла на место происшествия в тот же день. После этого были отправлены еще две группы, включая сотрудников пожарной охраны Кракова.

По словам спасателей, установить связь с двумя спелеологами пока не удалось, и обеспокоенность усиливается из-за длительного нахождения людей в экстремальных условиях. Так же они рассказали, что эта операция уже стала одной из самых сложных в истории польских горных спасателей.

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