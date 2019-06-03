Спасатели ЕС получат киберподдержку

Экологические катастрофы достигают невиданного ранее масштаба. Специалисты делают ставку на профилактику бедствий и оперативное реагирование. В помощь им - новые технологии; передовое приложение для смартфона может стать надежным союзником для спасения жизней. Речь идет о последнем элементе строящейся европейской платформы I React, которая призвана оптимизировать ликвидацию природных катастроф.

Фабрицио Доминичи координирует проект в Турине. Он рассказал: "I REACT - это проект, который ставит целью стабилизацию зон чрезвычайных происшествий с помощью передовых технологий.

В его основе - принцип оперативного обмена и обработки данных из пострадавших районов. Это позволяет предложить спасателям и местному населению новые решения. __Вся информация о чрезвычайной ситуации отправляется в центр управления; она отображается на мониторах, помогая визуально следить за динамикой и корректировать решения. Таким образом, команда, занимающаяся ликвидацией последствий аварии, опирается на очень точную информационную основу. Она формируется в числе прочего и за счет сообщений, снимков, комменвтариев, посылаемых через приложении к смарфтону простыми гражданами - наблюдателями, свидетелями бедствия. Таким образом создается объемная картина происходящего с точной привязкой к карте местности.

I REACT не выполняет функций по выработке решений для служб гражданской защиты, а лишь дополняет и расширяет существующие сегодня механизмы реагирования".