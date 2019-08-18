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Великобритания

Иранский танкер покинет Гибралтар

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 Надежда Дрямина  и TASS
Иранский танкер покинет Гибралтар
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Гибралтар ответил отказом на запрос Соединённых Штатов о задержании иранского нефтяного танкера Grace 1.

Накануне в пятницу американский суд выдал ордер на арест судна на основании того, что оно якобы связано с Корпусом Стражей Исламской революции, который Вашингтон считает террористической организацией.

Но гибралтарские власти решили отпустить корабль, заявив, что "санкции Евросоюза против Ирана, которые действуют на территории Гибралтара, намного уже санкций, применимых в США".

Grace 1 был задержан британским морским патрулём ещё в июле по подозрению в поставках нефти в Сирию в обход ограничительных мер ЕС.

Сменив название на Adrian Darya I, танкер готовится к отплытию. Сообщается, что он может покинуть территориальные воды Гибралтара в течение суток. Между тем, командующий иранскими ВМС заявил о готовности направить военные корабли для сопровождения судна.

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