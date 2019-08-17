Идлиб: авиаудары и наступление

По меньшей мере 15 человек, среди них по крайней мере четверо детей, стали жертвами авиаудара в сирийской провинции Идлиб. Такие данные приводя местные правозащитные организации. По их сообщениям, бомбардировке подвергся город Хасс, где расположен один из лагерей беженцев.

При этом расположенный в Лондоне «Центр мониторинга прав человека» обвиняет в нанесении авиаудара российские ВКС.

Провинция Идлиб остаётся последним оплотом экстремистских группировок на западе Сирии. На юге провинции не прекращается наступление правительственных сил; в конце прошлой недели Дамаск сообщил о переломе в сражении после взятия нескольких важных населённых пунктов.

В начале августа было объявлено о прекращении огня в этом районе, однако перемирие продержалось всего несколько дней.