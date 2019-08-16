Alibaba: новые успехи

Такого успеха аналитики не ожидали. За первый фискальный квартал 2020 года выручка китайского интернет-ритейлера Alibaba взлетела на 42%, по сравнению с тем же периодом прошлого года, и составила 14, 7 млрд евро. Этому способствовал значительный рост бизнеса компании в области электронной коммерции и облачных вычислений.

674 млн человек во всем мире - такова аудитория пользователей ее розничных сервисов. Это на 17% больше, чем в прошлом году.

Несмотря на головокружительный успех, уже скоро основатель компании Джек Ма покинет пост главы совета директоров. После отставки он намерен заняться филантропией в сфере образования. Уже в следующем месяце его сменит CEO Alibaba Group Дэниел Чжан.