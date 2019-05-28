Alibaba собирается привлечь 20 млрд долларов

Китайский интернет-ритейлер Alibaba Group намерен привлечь 20 млрд долларов, разместив свои акции на Гонконгской бирже в дополнение к Нью-Йоркской. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, Alibaba работает с финансовыми консультантами, обсуждая возможные условия размещения. Компания может подать заявку уже во второй половине этого года. Однако эти планы предварительны и могут измениться.

Цель дополнительного размещения акций - диверсификация каналов финансирования и увеличение ликвидности. В 2014 году Alibaba привлекла 25 млрд долларов за счет размещения акций в Нью-Йорке, что стало крупнейшим IPO в мировой истории.