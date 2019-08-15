В Филадельфии преступник открыл стрельбу по полицейским

Очередной инцидент со стрельбой произошел в среду в США. В Филадельфии во время полицейской операции по задержанию наркоторговцев в одном из жилых домов началась перестрелка. В результате были ранены шесть сотрудников правоохранительных органов. Двое полицейских и несколько жителей дома оказались в заложниках у преступника, который забаррикадировался. Спецназу удалось всех эвакуировать. По словам начальника полиции, стражи правопорядка смогли переговорить со стрелком. Позже он был задержан.

Начальник полиции Филадельфии Ричард Росс: "Началась стрельба. Было сделано несколько выстрелов. Офицеры открыли ответный огонь. Многим жителям пришлось выбираться через окна и двери, чтобы спрятаться от пуль".

Как сообщается все полицейские, получившие ранения в перестрелке, уже выписаны из больницы и их жизни ничто не угрожает. Еще два офицера пострадали в результате автомобильной аварии, когда спешили на место инцидента.

Как выяснилось, мужчина, открывший стрельбу в прошлом неоднократно привлекался к уголовной ответственности. По словам мэра Филадельфии, стрелявший сумел получить в свое распоряжение "значительное количество огнестрельного оружия и патронов". Теперь предстоит выяснить, каким образом ему удалось это сделать.