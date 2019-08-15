Егора Жукова оставили в СИЗО

Егор Жуков останется под стражей: Московский городской суд отклонил апелляцию студента Высшей школы экономики, арестованного по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля.

Защита просила смягчить меру пресечения Жукову, за студента поручились более 600 человек. Сам Жуков следил за заседанием суда по видеосвязи. Он заявил,что не участвовал в беспорядках.

Адвокат Леонид Соловьев прокомментировал решение суда так: "Полагаю, что это - целенаправленная политика в отношении всех соучастников - предлолагаемых соучастников - думаю, что действует какая-то жесткая линия, которую необходимо обрывать".

Суд также не удовлетворил апелляции других арестованных по этому делу – Кирилла Жукова, Даниила Конона и Алексея Миняйло. Поддержать арестованных приехала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь, которая накануне объявила, что прерывает многодневную голодовку.

Тем временем в мэрии Москвы отказались согласовать проведение в субботу, 17 августа, серии пикетов в центре города в поддержку независимых кандидатов Мосгордумы и задержанных по уголовному делу о массовых беспорядках. Ранее заявителям было отказано в шествии с аналогичными лозунгами.

Протесты в Москве продолжаются уже месяц. Их главное требование – допуск независимых кандидатов на выборы. Итогом несогласованного выступления 3 августа стали массовые задержания