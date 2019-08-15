Мэн Мэн беременна?

В последние недели Мэн Мэн довольно раздражительна и невсегда идет на контакт. Сотрудники Берлинского зоопарка скрестили пальцы: вероятность того, что шестилетняя панда беременна - 85%. И, может быть, уже в начале сентября здесь появятся "бамбуковые медвежата" - первые для столицы ФРГ.

Мэн Мэн и ее друг Цзяо Цин прибыли в Германию из Китая в 2017 году в рамках программы по разведению больших панд в неволе. Чтобы повысить шансы на пополнение сотрудникам зоопарка пришлось прибегнуть к искусственному оплодотворению.

Следующие две-три недели будут определяющими. Мы получим ответы на множество вопросов. Как проходит берменность? Развивается ли эмбрион? Услышим ли бы сердцебиение? Готовится ли нам к рождению? Ведь с медведями такое случается: иногда эмбрион так и не импланируется, беременность не наступает. Но мы не теряем надежду. Андреас Книрим директор Берлинского зоопарка

Популяция больших панд еще недавно была на грани исчезновения. В 2016 году статус этого вида в Международной Красной книге был изменен с "вымирающего" на "вид находящийся в уязвимом положении". Всего в дикой природе живут чуть больше 1800 особей.