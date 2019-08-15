Израиль отказал во въезде американским конгрессвумен-мусульманкам

Израиль запретил въезд в страну двум членам конгресса США от Демократической партии. Речь идет об Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб - обе мусульманки и обе активно критикуют политику Израиля в отношении палестинцев.

В еврейское государство они хотели попасть для того, чтобы посетить оккупированные территории на Западном берегу реки Иордан и Восточный Иерусалим. Однако власти Израиля этому воспротивились, спровоцировав тем самым международный скандал и попутно подогрев разногласия между американскими демократами и республиканцами.

Руководство Демократической партии США выразило негодование, заявив, что подобные запреты демонстрируют политическую слабость еврейского государства. "Отказ Израиля разрешить въезд конгрессвумен Тлаиб и Омар является признаком слабости и унижает достоинство великого государства Израиль", - сказала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси.

А вот президент Дональд Трамп, напротив, действия Израиля поддержал. Он отметил, что решение не пускать указанных конгрессвумен в страну - правильное, поскольку они якобы "ненавидят еврейский народ".

Ильхан Омар и Рашида Тлаиб - первые и пока единственные мусульманки, избранные в конгресс США. Они неоднократно в своих выступлениях говорили о влиянии "еврейского лобби" на политику Соединенных Штатов и открыто призывали к бойкоту Израиля. Именно на этом основании и было отказано во въезде.

"Израиль как активная и свободная демократия открыт к любой критике за одним исключением. По закону, запрещен въезд в страну людей, которые призывают к бойкоту Израиля. Так же поступают и другие демократии, запрещающие въезд лиц, способных им навредить, в том числе и США", - заявил по этому поводу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.