Израильский ветеран: "Палестинские дети – легитимная цель"

Палестинские дети на Западном берегу реки Иордан нередко подвергаются арестам: по данным на конец марта, 250 несовершеннолетних палестинцев находились в израильских тюрьмах. Бывший сержант израильской армии Ахия Шац, вступивший затем в неправительственную организацию ветеранов «Нарушить тишину», рассказывает, что в Хевроне израильские военные часто нарушают права детей:

– Дети считаются легитимной целью. Мы арестовываем детей. По военным законам, если два ребёнка – палестинец и поселенец, кидают друг в друга камни, и, скажем, им по 12 лет, то поселенец не пойдёт под суд, в соответствии с гражданским правом, ему не грозит израильский суд. А палестинский ребёнок, в соответствии с военным законодательством, даже в 12 или 11 лет отправится под суд. Он уже должен отвечать за свои действия, хотя он всего лишь ребёнок! Считается, что он угрожает безопасности. Поэтому его будет судить военный трибунал, с соблюдением для него минимальных прав, потому что его рассматривают не как личность, а как потенциальную угрозу со стороны оккупированного населения. В отличие от израильского поселенца. Мы здесь заботимся только о безопасности поселенцев, а не об оккупированном населении. Мы отвечаем лишь за то, чтобы с их стороны не было никакой угрозы безопасности. И поэтому в тюрьмах сидит немало несовершеннолетних вместе с настоящими террористами.

По военным законам даже несовершеннолетние младше 12 лет могут быть арестованы. Большинству из них предъявляют обвинение в метании камней. Такое правонарушение обычно карается тюремным заключением на срок от нескольких месяцев до нескольких лет. Максимальный предусмотренный за это срок – 20 лет.