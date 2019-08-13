Уровень радиации в Северодвинске после ЧП на военном полигоне был повышен в 4-16 раз, сообщает ТАСС

Уровень радиации в Северодвинске при инциденте на военном полигоне 8 августа был превышен в 4-16 раз, сообщается во вторник на сайте Росгидромета со ссылкой на Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Угрозы для жизни людей нет - информирует ТАСС.

"По информации Северного УГМС на 12:00 мск 8 августа 2019 года Архангельской территориальной системой АСКРО (АТ АСКРО) [автоматизированные системы контроля радиационной обстановки] в шести из восьми пунктов Северодвинска зафиксированы превышения мощности дозы гамма-излучения в 4-16 раз по сравнению с фоновыми значения МАЭД для данной территории", - говорится в сообщении.