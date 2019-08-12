В понедельник прошли похороны пятерых физиков-ядерщиков, погибших в результате взрыва на военном полигоне под Северодвинском. Трагическое происшествие случилось 8 августа во время испытаний одной из разработок по заказу Министерства обороны РФ.

О чем именно идет речь, на официальном уровне сообщается весьма расплывчато - "испытания жидкостной реактивной двигательной установки". Однако как пояснили сотрудники Российского Федерального ядерного центра в Сарове (РФЯЦ-ВНИИЭФ), испытания велись с "малогабаритным источником энергиии, содержащим радиактивные материалы".

"Эти люди были элитой Российского федерального ядерного центра и проводили испытания порой в самых невероятно тяжелых условиях", - отметил директор Российского Федерального ядерного центра Валентин Костюков.

Над чем работали погибшие ученые - военная тайна. Однако ранее российские СМИ писали, что сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ принимают участие в создании межконтинентальной ракеты неограниченной дальности. А о ракете на ядерном топливе в своем послании в марте 2018 года рассказал президент Владимир Путин. Позже она получила название "Буревестник".

Сразу после ЧП в радиусе нескольких десятков километров от военного полигона под Северодвинском был зафиксирован повышенный радиационный фон. В этой связи экологи призвали власти пролить свет на произошедшее, а по поступающим из Северодвинска сообщениям местное население, активно скупает в аптеках йод.