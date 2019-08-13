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Италия

Демарш Сальвини не удался

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 Сергей Щербаков 
Демарш Сальвини не удался
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Reuters/Remo Casilli
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Дебаты возможны, но голосования не будет. Сенат Италии отказался вынести на повестку дня вотум недоверия правительству. Таким образом инициатива партии "Лига" во главе с Маттео Сальвини провалилась. Правда, политический кризис в Италии еще не исчерпан.

Ранее Маттео Сальвини объявил о выходе из коалиции с "Движением 5 звезд". Формально тому послужили разногласия касательно строительства новой скоростной железной дороги между Францией и Италией. Однако критики Сальвини утверждают, что это только предлог и что политик хочет занять кресло премьера - для этого и расшатывает ситуацию.

На недавних выборах в Европейский парламент "Лига" набрала 34% голосов в то время, серьезно обойдя остальные партии и тем самым заявив о себе, как о ведущей политической силе. Но при этом в парламенте Италии "Лига" по-прежнему в меньшинстве - 17% от общего числа депутатов. Чтобы исправить эту ситуацию Сальвини и добивается отставки правительства, проведения досрочных выборов.

Пока Сенат эти политические демарши заблокировал. Но как отмечают наблюдатели, на политическом фронте предстоящая осень в Италии обещает быть жаркой.