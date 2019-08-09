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Италия

Сальвини устал слышать "нет"

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 Надежда Дрямина 
Сальвини устал слышать "нет"
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Не иначе как "политическим землетрясением" называют происходящее в Италии СМИ и аналитики. Причина тому - заявлении вице-премьера о том, что стране нужны досрочные выборы, так как "правящая коалиция утратила работоспособность".

Входящая в неё партия "Лига" под руководством Маттео Сальвини считается лидером общественного мнения. В то время как её партнер по коалиции - движение "Пять звёзд" - рискует понести ощутимые потери, если выборы состоятся.

"В течение нескольких месяцев мы очень часто слышали "нет". Нет - автономии, нет - скоростному поезду, нет - реформе правосудия, нет - исследованиям в нефтяных скважинах... Я не могу допускать того, чтобы страна оставалась парализованной. Я предпочту предоставить право голоса итальянскому народу. Пусть он скажет, что делать дальше"
Маттео Сальвини
вице-премьер Италии

Кажется, лопнуло терпение у итальянского премьера, который большую часть своего годичного мандата посвятил улаживанию споров между двумя партиями. Джузеппе Конте выступил с резкой критикой в адрес Сальвини.

"Это министру внутренних дел, сенатору и лидеру партии "Лига" нужно оправдываться перед избирателями и объяснять им, что заставило его столь резко прервать работу правительства. Как членам парламента, так и итальянскому народу следует говорить правду, а не прятаться за напыщенными фразами и медийными лозунгами"
премьер-министр Италии
Джузеппе Конте

Ответственность за политический кризис в стране на главу МВД возложил и лидер популистского движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо.

"Министр Сальвини, проведя две недели на пляже, приехал в Рим только для того, чтобы свергнуть правительство, обвинив парламентариев в том, что они не работают. Это какая-то сюрреалистическая ситуация"
Луиджи Ди Майо
министр экономического развития и труда Италии

Ожидается, что итальянский парламент прервет свои летние каникулы для того, чтобы на следующей неделе проголосовать по вопросу о доверии правительству. Распускать парламент или нет, проводить ли внеочередные выборы - решение за президентом республики Серджо Маттареллой.

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