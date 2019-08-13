Атамбаева подозревают в убийстве

Убийство сотрудника спецназа, организация массовых беспорядков, захват заложников и применение насилия против представителей правоохранительных органов – и это неполный список того, в чем генпрокуратура Киргизии подозревает бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее экс-глава государства признался, что сам стрелял во время штурма его резиденции:

"Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на третий этаж, стрелял 5-6 раз вверх. Но темнота, рикошет был или попало, я не знаю. Я старался ни в кого из ребят не попадать".

В четверг в Бишкеке начались акции протеста сторонников экс-президента, но демонстрации были подавлены сотрудниками правопорядка.

Глава госкомитета по национальной безопасности обвинил Атамбаева в подготовке госпереворота. "Ему нужна была кровь", - заявил Орозбек Опумбаев. По его словам, Атамбаев готовился к столкновениям в резиденции: у него дома нашли склад оружия, а третий этаж был укреплен как военный бункер.

Бывший президент, обвиненный в коррупции и лишенный неприкосновенности, был задержан 8 августа. Атамбаев назвал обвинения "абсурдными" и заявил, что чист перед народом.