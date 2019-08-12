Жесткое задержание в Москве: СК проведет проверку

Бурную реакцию в соцсетях вызвало видео задержания Дарьи Сосновской 10 августа после митинга, прошедшего в Москве. На кадрах запечатлен момент, как один из полицейских наносит удар девушке в живот.

Сосновская обратилась в Следственный комитет с заявлением. В нем указано, что врачи зафиксировали у нее ушибы мягких тканей головы и грудной клетки. Истец просит следствие проверить, есть ли в действиях полицейского "признаки превышения должностных полномочий". По словам адвоката, девушку задержали после того, как та сделала замечание сотруднику полиции, волочившему по земле инвалида.

По данным "Белого счетчика", согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму , собрал порядка 60 тысяч человек. Полиция говорит о 20 тысячах участников. После митинга часть демонстрантов направилась к Китай-городу. Несогласованная акция обернулась массовыми задержаниями.

Организаторы митинга на проспекте Сахарова подали заявку в мэрию столицы на согласование нового протестного шествия по бульварам Москвы. Оно намечено на 17 августа. Ранее мэрия Москвы согласовала на тот же день акцию КПРФ за честные выборы в Мосгордуму.