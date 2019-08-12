"Топливный бунт" в Португалии

Предотвратить энергетический кризис надеются власти Португалии. В стране в самый разгар туристического сезона проходит бессрочная забастовка водителей бензовозов.

Чтобы стачка не затронула работу школ, больниц и аэропортов, власти готовы пойти на все возможные правовые меры, заявил премьер-министр Антониу Кошта.

"Мы будем проводить экстренное заседание кабинета министров всякий раз, когда в том будет необходимость, то есть в случае несоблюдения предписания о поставках топлива", - сказал он.

Игнорирование требований граждан - серьёзное правонарушение, подчеркнул португальский премьер. К тому же, в правительстве уже заявили, что в условиях кризиса для обеспечения поставок топлива могут быть задействованы полиция и Нацгравдия.

Работодатели уверены: профсоюзы не станут выполнять требования властей.

"Профсоюзы готовятся бойкотировать правительственное постановление о поставках топлива в минимальных объёмах. Это очевидно. Вот почему они не предоставляют списки работников, необходимые для того, чтобы компании затем могли назначить тех, кто в них фигурирует, ответственными за оказание услуг", - прокомментировал ситуацию Андре Матиас де Алмейда из Ассоциации автомобильных перевозчиков (ANTRAM).

Представители профсоюзов, в свою очередь, утверждают, что готовы выполнять распоряжение при условии, что водители будут проводить в дороге не более восьми часов.

"Заявляем чётко и ясно: мы не допустим, чтобы они работали дольше восьми часов. Чтобы вы понимали, о чём речь: к примеру, путь от Лиссабона до Алгарве занимает гораздо больше времени", - пояснил Педро Пардал Энрикес, представляющий Ассоциацию водителей-перевозчиков опасных грузов.

Главное требование бастующих - повышение минимальной зарплаты с 630 до 900 евро в ближайшие два года. В то время как их начальство уверяет: со всеми доплатами и надбавками водители получают предостаточно.

Чем закончится спор - прогнозировать трудно: ни одна из сторон пока не готова идти на уступки.