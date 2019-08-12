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Литва

Литовский пасечник лечит пчелиной энергией

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 Екатерина Гусева 
Литовский пасечник лечит пчелиной энергией
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Апитерапия, древний раздел нетрадиционной медицины, обретает новую жизнь и входит в моду благодаря литовскому пасечнику: Жидрунас Япертас принимает желающих в своем центре на севере республики. По словам Япертаса, он лечит пациентов позитивной энергией, которая исходит от гудящего пчелиного роя. Движение крыльев насекомых, гул и даже сам воздух вокруг улья, утверждает мужчина, помогают восстановить силы, избавиться от болей в спине и нормализовать функции дыхания.

По признанию хозяина центра, он увлекся целительством после того, как пчелы помогли ему самому: "Я занялся апитерапией 7 лет назад, когда у меня заболела спина, - рассказывает Япертас. - Узнал, что на Украине существуют центры апитерапии, поехал, прошел лечение. Спине стало легче, и я решил, что могу рекомендовать эту терапию другим".

Суть лечения заключается в отдыхе на специальном лежаке, под которым размещен улей. Гудение пчел напоминает шум моря, что помогает человеку расслабиться.

Пациентов принимают в центре с мая до середины сентября. Лечебный сеанс длится 2 часа. Зарядиться энергией пчел в сезон приезжает до 500 человек.