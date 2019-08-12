Огненные Канары: пожар может разгореться с новой силой

Пожар на испанском острове Гран-Канария может разгореться с новой силой из-за порывов ветра, предупреждают спасательные службы. Из-за огня уже более тысячи человек бросили свои дома и перебрались в пункты временного размещения, и спасатели говорят, что, вероятно, на этом эвакуация местных жителей еще не закончена.

С огнем прошлой ночью боролись более 200 пожарных. Им на подмогу были отправлены около десятка вертолетов и гидросамолет.

Пожар на одном из самых крупных островов Канарского архипелага вспыхнул в субботу. Пламя распространилось на площади около 1000 га. Глава местного правительства Анхель-Виктор Торрес опасается, что огонь может добраться до муниципалитета Техеда, где из-за особенностей местности бороться с огнем будет сложнее. Кроме того, власти обеспокоены тем, что пламя может подобраться к национальному заповеднику Пинар-де-Тамадаба.

Ранее Гражданская гвардия задержала предполагаемого виновника возгорания. Им оказался 55-летний местный житель. Как считает следствие, в нарушение правил безопасности, которые действуют в жаркую погоду, мужчина воспользовался сварочным аппаратом.