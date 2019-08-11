Великобритания: отравление неизвестным веществом

В Великобритании несколько человек пострадали от утечки неизвестного химического вещества. Инцидент произошёл в воскресенье на пляже вблизи городка Уэртинг на юге страны. В сообщении полиции говорится, что «чрезвычайные службы принимают меры ... после того, как у нескольких человек проявились такие симптомы, как резь в глазах и рвота; расследование продолжается». По словам очевидцев, людей с признаками отравления отправили в больницы. Жителям близлежащих домов было рекомендовано зашторить окна и не выходить на улицу.