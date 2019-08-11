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Португалия

Европейские ультраправые в Лиссабоне

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 Мария Горковская 
Европейские ультраправые в Лиссабоне
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Европейские ультраправые собрались в субботу в Лиссабоне. На конференцию, организованную Nova Ordem Social, приехали всего 65 человек. Но и этого оказалось достаточным, чтобы сотни активистов антифашистского движения вышли в знак протеста на улицы.

"Мы уважаем их протест. И даже считаем, что они все правильно делают, привлекая таким образом внимание к нашей конференции. Хотелось бы, чтобы они протестовали каждый раз, когда мы проводим подобные мероприятия. Это было бы нам на руку. Ну а вообще мы верим в свободу слова", - заявил лидер Nova Ordem Social Марио Мачадо, отсидевший в тюрьме десять лет по обвинениям в клевете, расовой дискриминации и вымогательстве.

Он считает, что страна не должна оставаться в стороне от все более популярного в Европе националистического движения. С ним согласны не все.

"В нашей стране необходимо запретить конференции, на которые съезжаются расисты и представители фашистского движения из разных государств. Такие мероприятия должны быть под запретом. Мы уже потребовали этого в ходе нашей акции протеста. И я хочу еще раз об этом заявить", - сказала Euronews депутат левого блока Изабель Пирес.

Сегодня Португалия — одна из всего лишь четырёх стран-членов ЕС, где ультраправые не представлены в национальных парламентах. Три другие — Ирландия, Люксембург и Мальта.

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