Изоляция ультра и сепаратистов в Европарламенте

Ультраправые и сепаратисты не получили никаких руководящих должностей в комитетах Европарламента после того, как их заблокировали основные фракции. Обычно председателей и вице-председателей определяют по математической формуле в соответствие с размером партий. Но на этот раз в аграрном и правовом комитетах состоялось голосование, и кандидаты от националистской группы «Идентичность и демократия» и партии «Брексит» были отвергнуты.

«Это позор, это неуважение к демократии, особенно к парламенту, как к институту, - сетует бельгийский националист Тон Вандендрише. - Правила чётко требуют, что каждое мнение быть отражено. Значит, и наша группа должна быть представлена в комитетах, но её просто проигнорировало большинство, она не набрала голосов. В итоге 21 миллион избирателей группы «Идентичность и демократия» не представлены ».

За бортом остались не только крайне правые. Либералы «Обновления Европы» устроили бойкот всем кандидатам, выдвинутым польской партией «Право и справедливость» и венгерской Фидес из-за дефицита демократии в их странах.

Это большое личное поражение для Беаты Шидло. Бывший польский премьер-министр не смогла стать председателем комитета по трудоустройству, когда к бойкоту присоединились «зелёные» и социалисты. В комитете по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам не были избраны независимый каталонской депутат, а также венгр из правящей партии.

«Все члены комитета по гражданским свободам и юстиции, будь то консерваторы или мы, народники, должны неукоснительно придерживаться в парламентских правил, - говорит Анна Донат из партии «Фидес». - Если глава этого комитета будет определен в нарушением демократический процедуры, то парламент сам будет подавать пример того, как попирается принцип верховенства права».

Несмотря на сопровеление большинства, другой видный член венгерской "Фидес", союзник премьера Виктора Орбана, Тамаш Дойч, был избран вице-президентом комитета по контролю за бюджетом. Этот комитет расследует злоупотребление фондами ЕС, в чём обвиняют семью Орбана.