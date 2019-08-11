Нападение на мечеть расследуют как теракт

Полиция Норвегии заявила, что расследует стрельбу в мечети в Осло как попытку теракта. Инцидент произошел в субботу в исламском центре Аль-Нур в пригороде Осло Беруме. Преступник открыл огонь в мечети, в которой находились в тот момент три человека. Один из них пострадал. Стрелок был задержан на месте происшествия. Им оказался молодой гражданин Норвегии. По словам представителей полиции, он по-видимому, придерживается "крайне правых" и "антииммигрантских" взглядов. В связи с новым нападением мусульмане потребовали изменить отношение к их общине.

Член мусульманской общины в Беруме Ирфан Муштак: "В течение многих лет тайная полиция говорит, что мусульмане представляют самую большую опасность для этой страны. Но если вы посмотрите на последние два крупных террористических акта, то увидите, что их совершили не мусульмане. И все это отражается на наших детях и травмирует их личности. Нас ежедневно преследуют. Настало время, чтобы норвежское правительство заняло четкую позицию".

На месте происшествия побывала премьер-министр Норвегии. Она пообещала принять меры по борьбе с ненавистническими высказываниями, и не только по отношению к мусульманам.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг: "Я думаю, что нам нужно выполнять ту работу, которую мы делаем для борьбы с ненавистническими высказываниями. У нас есть специальный план действий по этому вопросу, который касается не только исламофобии, но и многих других вопросов, связанных с ненавистью. Нам нужно проводить работу в школах, работать над эмпатией людей, чтобы они научились понимать друг друга".

Через несколько часов после инцидента сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело молодой женщины в оном из домов недалеко от места совершения нападения. По данным полиции, это семнадцатилетняя сводная сестра мужчины, открывшего огонь в мечети. Его подозревают в убийстве.