"Космические хроники": астронавт Лука Пармитано рассказал о первых днях на МКС

В четвертом выпуске "Космических хроник" корреспондент Euronews астронавт Лука Пармитано рассказал о прибытии на МКС и о первых днях на станции.

Лука Пармитано: "20 июля. Я и мои товарищи на борту ракеты-носителя Союз МС-13 отправились на МКС, чтобы присоединиться к остальным членам экипажа на борту станции. По прибытии на МКС мы сразу же приступили к работе, готовы были носом рыть землю. Хотя строго говоря, до земли то мы как раз достать-то и не можем.

Зато в первую же неделю нам удалось поймать "Дракона". Не как в Игре престолов, конечно. Dragon - это название транспортного космического корабля, который на МКС доставляет различные грузы - все необходимое для жизни на станции, а также оборудование для проведения экспериментов.

Проведение различных исследований - это важная часть нашего пребывания на МКС. Вообще перед нами стоит очень много задач, здесь всегда есть чем заняться.

Сначала, конечно, непросто привыкнуть к жизни на МКС. Даже просто передвигаться по станции в условиях микрогравитации. - задача непростая, не говоря уже о всех тех повседневных обязанностях, которые лежат на каждом члене экипажа и в обыденной жизни на Земле вовсе не кажутся чем-то из ряда вон выходящим.

Я буду держать вас в курсе событий на МКС и тех научных исследований, которыми мы здесь занимаемся. Лука Пармитано, до следующего сеанса связи с орбиты".

_Материал подготовлен в партнерстве с ЕКА. _