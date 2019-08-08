Сколько стоит вино с Манхэттена

Джиджи Латиф готовится снимать урожай. Его виноградная лоза созреет через несколько недель. Помогать старику придут все родственники и друзья. Ведь придётся забраться на крышу четырёхэтажного дома: шато Латиф находится прямо посреди Нью-Йорка.

«Люди приезжают во Францию — там сколько хочешь виноградников. А когда они приезжают на Манхэттен — тут только один!», — говорит гордый винодел.

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Джиджи Латиф — из Ирака. Почти сотню лет назад его отец делал вино в Басре. В 1977 году уже в Нью-Йорке Джиджи сам посадил лозу у себя в садике и снял первый урожай семь лет спустя. Сперва получалось не больше десяти бутылок, но с тех пор лоза сильно разрослась: пошла по стене дома и обвила всю крышу. Теперь каждый год получается больше сотни бутылок. Белое вино со фруктовыми нотками и не слишком сладкое — так описывает его сам Джиджи.

«Шато Латиф — это конечно намёк на шато Лафит, известную французскую марку. Но это и моё имя, вообще-то», — уточняет Джиджи.

Джиджи признаётся. что понятия не имеет, сколько его вино может стоить. Он не продаёт его, а отдаёт в подарок — родственникам, друзьям и просто знакомым, которые помогают собирать урожай и вручную рисуют акварельные этикетки: лозу на домике в Манхэттене.