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Швейцария

Праздник швейцарского вина

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 Вероника Доваль 
Праздник швейцарского вина
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В Швейцарии, в регионе Лаво на северном берегу Женевского озера открылся фестиваль виноделов Fete des Vignerons, который здесь проводят лишь пять раз в столетие. В городе Веве - одном из основных центров Швейцарской Ривьеры, торжественное шествие посвященное открытию мероприятия, собрало около 40 тысяч участников и зрителей. Главный музыкальный спектакль праздника состоялся в четверг вечером. В хоре было задействовано более 800 человек. Постановка была посвящена нелегким трудовым будням виноделов.

Фредерик Холь, исполнительный директор Fete des Vignerons: "В Швейцарии производят вина более 2000 лет, а в кантоне Во - от 600 до 700 лет, так что это настоящая традиция. Из-за исключительной редкости нашего продукта в этом регионе, даже если вы очень хорошие друзья с виноделом, вы можете купить шесть бутылок его вина, если оно вам нравится. Так что это довольно сложно. Поэтому мы не экспортируем много нашего вина, потому что это такой редкий продукт. Нам повезло в этом регионе, у нас есть возможность наслаждаться этим вином. И это шоу подчеркивает важность работы на виноградниках, на земле. И вы можете почувствовать это, когда попробуете вино, и когда вы посмотрите шоу, вы сможете ощутить эту связь с землей".

"Праздник виноделов" проводится с 1797 года в честь представителей этой уважаемой в Швейцарии профессии. С 2016 года фестиваль входит в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Фанни Рупп, участница фестиваля: "Это представляет мой регион, мою культуру - красоту этого места и всей Швейцарии, но особенно Веве, озера, виноградников, животных, людей и традиционных костюмов! Вот так. Это - послание мира, радости, любви и праздника".

Швейцария - четвертая страна в мире, где на каждого жителя приходится 36 литров вина в год. В этом она уступает Португалии (62 литра), Франции (50) и Италии (44). И хотя эта небольшая страна в основном не ассоциируется с виноделием, здесь производят превосходные вина в ограниченных количествах из-за небольших площадей виноградников и крутых склонов, которые препятствуют механизированной уборке урожая. Праздник виноделия продлится до 11 августа, и поучаствовать в нем могут как профессионалы, так и все желающие.

Видеомонтаж • Вероника Доваль