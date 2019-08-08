Счета "Фонда борьбы с коррупцией" Навального арестованы

Российские суды наложили аресты на банковские счета «Фонда борьбы с коррупцией», основанного Алексеем Навальным, а также около сотни физических и юридических лиц. Как сказано в сообщении Следственного комитета, эти меры были приняты в рамках уголовного дела по статье об отмывании денег. По версии СК, фигуранты дела получили от других людей около миллиарда рублей, цитата, «которые были приобретены преступным путём». Деньги зачислили на банковские счета, а затем перевели на расчётные счета ФБК. Чьи это были средства и почему следствие считает, что они были приобретены преступным путём, не уточняется.

В ФБК отмечают, что все пожертвования в поддержку Фонда и Алексея Навального в последние годы составляют менее миллиарда рублей. По словам представителей организации, следствие фактически объявляет либо несуществующими, либо преступниками десятки тысяч людей, которые переводили эти пожертвования.