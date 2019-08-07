"Экономический терроризм" США

Венесуэла готовится к обходу санкций США. Об этом заявляют в МИД страны. Ранее Вашингтон заблокировал активы правительства Николаса Мадуро, находящиеся в американской юрисдикции.
Новые санкции могут быть наложены на отдельные лица, компании и страны, которые поддерживают режим и ведут с ним бизнес, отметил советник по национальной безопасности США Джон Болтон
В Каракасе введение новых ограничительных мер назвали "незаконным актом экономического терроризма".
В США рассчитывают, что новые меры ускорят смену власти в Венесуэле. Вашингтон поддерживает самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо, лидера оппозиции. Такие страны, как Россия, Китай и Турция считают легитимным президента Николаса Мадуро.