Перу ужесточает правила приёма мигрантов из Венесуэлы

Мигранты из Венесуэлы штурмуют границу с Перу.
Только на четверг через пропускной пункт Тумбес на границе с Эквадором в Перу перебрались около 6 тысяч мигрантов. Что в 3-4 раза больше, чем в обычные дни.
Массовый наплыв связан с введением с 15 июня в Перу строгих ограничений по приему мигрантов, включающих требование предоставления действующих паспортов и виз. Ранее подобные меры были приняты в Чили.
По данным ООН, Венесуэлу уже покинули около 4 млн человек, что составляет более 1/10 части населения страны.
Большую часть мигрантов приняла на себя Колумбия, там проживает более 1 млн венесуэльцев. На втором месте Перу - около 800 тысяч.
В тот же день, в приграничном Колумбией городе Товар выступил самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо с призывами выходить на улицы ради будущего страны.
Около полугода Венесуэла переживает политический и гуманитарный кризис, сопровождающийся массовыми демонстрациями как в поддержку так и против действующего правительства во главе с Николасом Мадуро.