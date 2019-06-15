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Венесуэла

Перу ужесточает правила приёма мигрантов из Венесуэлы

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 Ольга Кепински 
Перу ужесточает правила приёма мигрантов из Венесуэлы
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REUTERS/Guadalupe Pardo
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Мигранты из Венесуэлы штурмуют границу с Перу.

Только на четверг через пропускной пункт Тумбес на границе с Эквадором в Перу перебрались около 6 тысяч мигрантов. Что в 3-4 раза больше, чем в обычные дни.

Массовый наплыв связан с введением с 15 июня в Перу строгих ограничений по приему мигрантов, включающих требование предоставления действующих паспортов и виз. Ранее подобные меры были приняты в Чили.

Хотелось бы, чтобы президент Перу отсрочил ужесточение мер. Потому что мы уже прошли долгий путь. Я уже в дороге два дня. Многие мои венесуэльские друзья в пути неделю, а многие еще даже не пересекли границу с Колумбией
мигрантка из Венесуэлы

По данным ООН, Венесуэлу уже покинули около 4 млн человек, что составляет более 1/10 части населения страны.

Большую часть мигрантов приняла на себя Колумбия, там проживает более 1 млн венесуэльцев. На втором месте Перу - около 800 тысяч.

В тот же день, в приграничном Колумбией городе Товар выступил самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо с призывами выходить на улицы ради будущего страны.

Следующие несколько недель - ключевые для нас. Мы должны выйти на улицы, протестуя против происходящего в Венесуэле. Чтобы ООН обратила внимание. Чтобы мир увидел. Невозможно скрывать трагедию. Но кроме того, нужны решения. Ради будущего
Хуан Гуайдо
лидер оппозиции Венесуэлы

Около полугода Венесуэла переживает политический и гуманитарный кризис, сопровождающийся массовыми демонстрациями как в поддержку так и против действующего правительства во главе с Николасом Мадуро.