Мнения жителей Сербии о членстве в ЕС расходятся

Там, где встречаются реки Дунай и Сава, политические позиции в отношении потенциального членства Сербии в ЕС расходятся.

Ультраправая сербская партия настаивает на том, что страна не должна вступать в ЕС.

Александар Шешель, представитель ультраправых

"Для нас там нет места. Нас только используют. Они хотят видеть Косово полноправным членом ООН, а мы считаем, что это неприемлемо".

Именно по этой причине националисты ищут более тесных связей Сербии с другими странами, в частности, с Россией. Нежелание признавать Косово как независимое государство объединяет основные политические партии. Многие сербы считают Косово колыбелью своей нации. Один из активных сторонников этой идеи – Воислав Шешель, который более 10 лет провел под следствием в гаагском трибунале.

Работающие здесь проевропейские организации пытаются противостоять идеям националистов, подчеркивая финансовые и социальные выгоды от вступления в ЕС.

Михаил Црнобрня, президент Европейского движения

"Для нашего будущего это наиболее благоприятный путь. У него больше преимуществ, чем братство с Россией, Китаем или Индией".

Популярная идея, что вступление в НАТО станет ключевым шагом для вступления в ЕС, омрачается воспоминаниями о бомбардировках НАТО во время войны. Правительство недавно заказало новую военную технику у России, но Румыния заявила, что не даст разрешение на транзит.

Джек Паррок, Euronews

"Недавний отчет сербского бюро социальных исследований показал, что две трети опрошенных аполитичны, им нет дела до политических процессов. Но это не значит, что они не будут голосовать. Большинство из них заявили, что готовы поддержать статус-кво, прогрессивную партию президента Александра Вучича".

Несмотря на общую аполитичность, некоторые жители Белграда все-таки готовы высказать свое мнение о возможности вступления страны в ЕС.

Дина, жительница Белграда

"Я всегда думала, что мы – часть Европы. Я настроена оптимистично и думаю, что однажды мы вступим в Европейский Союз".

Горан, житель Белграда

"Это только вопрос времени, когда Европейский Союз рухнет. В ЕС так много проблем".

Если в ближайшее время не вернуться к переговорам о вступлении Сербии в ЕС, желание страны стать членом Евросоюза может уменьшиться, говорят эксперты.