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Япония

74 года со дня ядерной бомбардировки

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 Ольга Патапенка 
74 года со дня ядерной бомбардировки
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Прошло почти три четверти века, но эту трагедию, жертвами которой стали сотни тысяч человек, здесь вспоминают до сих пор с огромной болью. В Японии почтили минутой молчания память жертв атомной бомбардировки Хиросимы.

Церемония по традиции прошла в Парке Мира в центре города. В ней приняли участие представители 95 стран, среди них дипломаты из ядерных держав - России, Великобритании и Франции.

Премьер-министра страны Синдзо Абэ напомнил о важности сохранения мира:

"Мы, как единственная страна, пережившая атомные бомбардировки, должны сделать все, чтобы подобная трагедия больше никогда не повторилась. Это задача нашей страны и она не изменится. Мы должны продолжать работать над созданием мира без ядерного оружия".

В результате взрыва атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, в один день, по разным оценкам, погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. В последующие месяцы число жертв возросло до 140 тыс.

И этот печальный список продолжает пополняться и сегодня. За прошлый год общее число жертв бомбардировки увеличилось на две тысяци и составило более 314 тыс. человек.

Каждый год этот печальный список пополняется, когда умирает кто-либо из "хибакуся" (так в Японии называют местных жителей, переживших американские атомные бомбардировки). За минувший год в памятные книги было добавлено около 2,2 тыс. имен, а общее число жертв бомбардировки превысило 314 тыс. человек.