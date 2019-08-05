Забастовку отменили — но не всю

Профсоюз работников лондонского аэропорта Хитроу отменил запланированную на понедельник забастовку. Сотрудники требуют повышения зарплаты и изначально планировали двухдневную стачку в понедельник и вторник. Однако в итоге 2500 человек решили выйти на работу, пока лидеры профсоюзов будут проводить новый раунд переговоров с начальством.

В связи с забастовкой один из крупнейших в Европе аэропортов собирался отменить 177 рейсов — почти каждый седьмой вылет. Теперь же многие из них, намеченные на понедельник, вернутся в расписание. Это уже вызвало некоторую неразбериху среди пассажиров, многие из которых отправляются в отпуск. При этом стачка, запланированная на вторник, пока не отменяется.