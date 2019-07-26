Забастовки в сезон отпусков

Более 100 рейсов отменены в аэропорту Барселоны и ещё тысяча могут быть затронуты в самый пик туристического сезона из-за объявленной на эти выходные забастовки наземного персонала Iberia, национального авиаперевозчика Испании. Об отмене рейсов объявил и испанский лоукостер Vueling, принадлежащий к той же группе, что и Iberia – британской IAG.

Бастующие - их около 3 тысяч - жалуются на низкие зарплаты и нехватку персонала, из-за чего им приходится всё чаще работать сверхурочно, особенно в период летних отпусков. Двухдневная стачка затронет как международные, так и внутренние рейсы.

Министерство транспорта Испании потребовало, чтобы, во время забастовки авиакомпания осуществила не менее 54% международных и 32% внутренних рейсов. Международный аэропорт Барселоны Эль-Прат считается вторым по пассажирообороту в Испании.

В пятницу утром были отменены или задержаны многие рейсы и в аэропортах Италии: с 10 до 14 часов длилась первая в истории итальянских профсоюзов всеобщая забастовка работников авиатранспорта. Авиакомпания Alitalia отменила 113 рейсов, в основном внутренних.

Профсоюзы требуют от властей бороться с демпингом, стимулировать конкуренцию и принять план возрождения Alitalia.