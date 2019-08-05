Блогера задержали за призывы к расправе над детьми правоохранителей

Жителя Подмосковья задержали за призывы к расправе над детьми правоохранителей. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета. 31 июля пользователь под ником Макс Стеклов написал на своей странице в Twitter: "Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не приходит из школы. Вместо ребёнка по почте приходит компакт-диск со снафф-видео [видео с настоящими убийствами]. Вы как будто первый день на свете живете, задавая такие вопросы".

По версии следствия, Владислав Синица (настоящее имя Макса Стеклова) таким образом призывал "широкий круг лиц к противоправным действиям насильственного характера в отношении детей сотрудников правоохранительных органов".

Против Синицы открыто уголовное дело по статье о "возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, совершённое публично". Молодому человеку предъявлены обвинения. В его квартире прошел обыск, правоохранители изъяли компьютер и телефон. Синице может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Как считает партнер коллеги адвокатов Pen&Paper Алексей Добрынин, в данном случае лингвистическая экспертиза должна выяснять, можно ли эти слова считать призывом к насилию. По мнению адвоката, действия Синицы могут быть переквалифицированы на другую статью, например, "угроза убийства", в соответствии с которой максимальное наказание - 5 лет.

"Когда человек в интернете рассуждает об убийстве детей, то это все-таки неправильно и органы правильно сделали, что отреагировали", - считает Добрынин.

"Экстремизм в любой форме проявления, тем более направленный против тех, кто ценою жизни защищает интересы граждан и государства, будет и впредь пресекаться в рамках действующего законодательства", - говорится на сайте Следственного комитета.