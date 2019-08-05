Молодой бельгийский велогонщик скончался на этапе "Тура Польши"

Трагедия на трассе. 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после падения на третьем этапе "Тура Польши".

Об этом сообщила команда Lotto Soudal, за которую тот выступал.

Ламбрехт врезался в бетонную трубу, пройдя около 50 км гонки. Его доставили в больницу в критическом состоянии, где он скончался.

Молодой бельгиец пришел в профессионалы только в прошлом году. В этом сезоне он выиграл классификацию молодых гонщиков на «Критериум Дофине». За его плечами высокие места на международных стартах и серебро юниорского чемпионата мира 2018 года.