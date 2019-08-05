Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Польша

Молодой бельгийский велогонщик скончался на этапе "Тура Польши"

 Комментарии
 Ольга Кепински 
Молодой бельгийский велогонщик скончался на этапе "Тура Польши"
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Трагедия на трассе. 22-летний бельгийский велогонщик Бьорг Ламбрехт скончался после падения на третьем этапе "Тура Польши".

Об этом сообщила команда Lotto Soudal, за которую тот выступал.

Ламбрехт врезался в бетонную трубу, пройдя около 50 км гонки. Его доставили в больницу в критическом состоянии, где он скончался.

Молодой бельгиец пришел в профессионалы только в прошлом году. В этом сезоне он выиграл классификацию молодых гонщиков на «Критериум Дофине». За его плечами высокие места на международных стартах и серебро юниорского чемпионата мира 2018 года.