В Пиренеях орудует медведица-убийца

Испанские фермеры и скотоводы бьют тревогу. Они утверждают, что несколько медведей, завезенных в прошлом году во французские Пиренеи, стали все чаще нападать на их скот. В результате чего в приграничных областях Наварры погибли 22 животных. Таким образом ситуация, по их словам, стала просто невыносимой. Больше всего обвинений выдвинуто против медведицы по имени Клаверина, которая неоднократно пересекала французско-испанскую границу в поисках пищи.

Николя Бенгоче, пастух: "В первые недели мая она продолжала атаковать наваррские земли, владения наваррских пастухов. Нападения происходили каждые два дня, и так продолжалось три недели. Мы, со своей стороны волновались, потому что граница проходит по хребту, и ей будет достаточно пересечь его, чтобы пробраться к нам".

Клаверину и еще одну медведицу Сориту привезли во Французские Пиренеи из Словении в октябре 2018 года для восстановления популяции бурого медведя в этих местах, невзирая на протесты местных фермеров, которые изначально предупреждали, что эти животные представляют угрозу для их домашнего скота. Медведицам практически не дали времени на акклиматизацию перед наступлением зимней спячки. Кроме того, в местности, где они должны были проживать, недостаточно растительной пищи, в частности, орехов и желудей. Клаверина начала искать более существенное пропитание, чтобы запастись жиром на зимние месяцы, а выйдя из спячки, продолжила ходить на охоту ставшим уже привычным для нее маршрутом.

Для скотоводов этого региона летний период, когда овцы и козы находятся на пастбищах, очень сложный и опасный. Появление косолапых пугает домашних животных и от страха они разбегаются в разные стороны, порой падая с обрывов. Правительство компенсирует животноводам потери – за одну задранную овцу они получают около 300 евро. Но фермеры говорят, что этого слишком мало.