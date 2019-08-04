Иран задержал новый танкер

Иранские военные вновь задержали иностранный танкер. Члены экипажа взяты под стражу. По некоторым данным, инцидент произошел еще в среду недалеко от острова Фарси в Персидском заливе. Судно перевозило 700 тысяч литров контрабандного топлива в "арабские страны", сообщают местные СМИ.

Это уже не первый подобный инцидент за последние недели. В июле корпус стражей исламской революции остановил британский танкер в Ормузском проливе по подозрению в нарушении морского права и в ответ на задержание в Гибралтаре иранского судна.