Иран: танкеры и ядерная программы

Британский эсминец Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в Ормузский пролив, где ранее иранские военные задержали танкер Stena Impero, шедший под флагом Соединённого королевства. Министерство обороны Великобритании заявило, что усилия Лондона направлены на дипломатическое решение конфликтной ситуации с Ираном, но пока эта цель не будет достигнута, корабли королевских ВМС будут продолжать эскортировать торговые суда.

Между тем министр иностранных дела Омана Юсеф бен Алауи, прибывший с визитом в Иран, заявил, что султанат и Исламская республика координируют действия для организации безопасного судоходства по Ормузскому проливу.

Неадвнее заявление Вашингтон о создании коалиции для обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива вызвало недовольство в Тегеране.

"Они (Великобритания и США) хотят привести европейский военный флот в Персидский залив. Мы считаем такие действия провокационными в сложившейся ситуации. Это враждебный сигнал. Это вызовет напряженность", - заявил представитель иранского правительства Али Рабиеи.

На фоне роста напряженности и обострения ирано-американских и ирано-британских отношений в Вене проходит встреча по урегулированию кризиса вокруг соглашения по ядерной программе Тегерана. В отеле Palaus Coburg собрались делегации Ирана и пятёрки международных посредников - России, Китая, Британии, Франции и Германия. Заседание совместной комиссии призвано подготовить переговоры по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий.