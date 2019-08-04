Пролетая над Ла-Манш на ховерборде

Первый в истории перелёт на ховерборде через Ла-Манш. Франки Запата выполнил задуманное - хоть и со второй попытки. Так он хотел отметить 110 годовщину первого перелета через Ла-Манш своего знаменитого соотечественника Луи Блерио.

В воскресенье утром "летающий человек", как уже давно прозвали его поклонники, стартовал из французской коммуны Сангатт близ Кале, а уже через 25 минут благополучно приземлился на британском побережье залива Сент-Маргарет недалеко от Дувра. Посередине пути он сумел посадить ховерборд на катер для дозаправки. Десять дней назад как раз этот этап ему не удался: тогда экспериментатор упал в воду.

40-летний изобретатель поблагодарил свою команду. "Теперь можно и отдохнуть. Даже нужно", - заявил он и отправился на заслуженные каникулы.