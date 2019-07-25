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Франция

Первый перелёт на ховерборде через Ла-Манш не удался

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 Андрей Позняков 
Первый перелёт на ховерборде через Ла-Манш не удался
Авторское право
REUTERS/Pascal Rossignol
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Первый в истории перелёт на ховерборде через Ла-Манш не состоялся. Французский экспериментатор Франки Запата благополучно стартовал с пляжа у Сангатта близ Кале. Предполагалось, что он пролетит 36 километров на платформе с реактивными двигателями. Он должен был пересечь пролив на скорости около 140 км./ч., в середине маршрута была запланирована остановка для дозаправки.

Запата должен был посадить ховерборд на катер, но, как сообщают в мэрии Сангатта, из-за сильного волнения в море не справился с управлением и упал в воду. Экспериментатор не пострадал.

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