Первый перелёт на ховерборде через Ла-Манш не удался

Первый в истории перелёт на ховерборде через Ла-Манш не состоялся. Французский экспериментатор Франки Запата благополучно стартовал с пляжа у Сангатта близ Кале. Предполагалось, что он пролетит 36 километров на платформе с реактивными двигателями. Он должен был пересечь пролив на скорости около 140 км./ч., в середине маршрута была запланирована остановка для дозаправки.

Запата должен был посадить ховерборд на катер, но, как сообщают в мэрии Сангатта, из-за сильного волнения в море не справился с управлением и упал в воду. Экспериментатор не пострадал.