За границу - без разрешения

Женщины Саудовской Аравии стали еще немного свободней.

Отныне те, кому уже исполнился 21 год, могут самостоятельно сделать загранпаспорт и выехать за пределы королевства - без разрешения мужа, отца или брата, их мужчин-опекунов.

Данное решение можно только приветствовать. Это еще один шаг на пути к большей независимости и равноправию женщин в Саудовской Аравии. Линн Малуф Amnesty International

В то же время, как отмечают активисты, сегодня в стране традиции зачастую ценятся выше законов. Тем более, что новшества приходятся по нраву далеко не всем.

"У этого решения есть как плюсы, так и минусы. У женщин старше 30 лет проблем не будет. А вот у тех, кому нет и 25, у совсем еще девочек, могут возникнуть трудности. Ведь если они, скажем, поругаются с матерью или отцом, то смогут легко и просто собраться и отправиться в аэропорт. Никто не сможет им этого запретить", - говорит житель Эр-Рияда.

Согласно новому закону, теперь все граждане страны имеют право на работу - вне зависимости от пола, а опекуном для несовершеннолетних может быть не только мужчина.

Женищам также позволили оформлять свидетельства о рождении, браке и разводе. Правда, выйти замуж или начать жить самостоятельно без разрешения у них пока так и не получится.