Свободу саудовским правозащитницам!

36 государств-членов Совета ООН по правам человека потребовали от Эр-Рияда освободить задержанных активистов по защите прав женщин. Ранее саудовские власти заявили, что их будут судить "в соответствии с законами королевства". Минувшим летом в Саудовской Аравии женщинам разрешили садиться за руль автомобиля, но активистки, которые ранее боролись за это право, были арестованы.

"Мы выражаем серьёзную обеспокоенность в связи с сообщениями о продолжающихся арестах и произвольных задержаниях правозащитников в Королевстве Саудовская Аравия, в том числе защитников прав женщин. Мы особенно обеспокоены использованием закона о борьбе с терроризмом и других положений о национальной безопасности в отношении лиц, мирно осуществляющих свои права и свободы. Правозащитники и группы гражданского общества могут и должны играть жизненно важную роль в процессе реформ, которые проводит королевство",- сказал постпред Исландии при ООН в Женеве Харальд Аспелунд.

Минувшим летом в Саудовской Аравии женщинам разрешили садиться за руль автомобиля, но активистки, которые ранее боролись за это право, были арестованы.

Среди задержанных есть двадцатилетние девушки и женщины пожилого возраста. Они обвиняются в "нарушениях, представляющих угрозу национальной безопасности и единству королевства". По данным близких и друзей, задержанных подвергали пыткам. Но в саудовской прокураторе это отрицают.

В прошлом году Эр-Рияд разорвал дипломатические отношения с Оттавой, которая раскритиковала задержание активистов и потребовала их освободить.