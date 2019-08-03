A$AP Rocky на свободе

Фанаты ликуют. Дональд Трамп доволен. A$AP Rocky возвращается домой. После трех дней слушаний по делу о драке суд Стокгольма отпустил американского рэпера из-под стражи. В шведской тюрьме он провел месяц после того, как вместе с помощниками избил 19-летнего беженца из Афганистана. По словам музыканта, тот первый начал - оскорбил его телохранителя.

В своем Instagram хип-хоп исполнитель поблагодарил всех тех, кто поддерживал его.

Возвращению рэпера обрадовался и глава Белого Дома. Ранее Дональд Трамп был готов лично за него поручиться и даже направил на процесс своего спецпредставителя по делам заложников.

Фанаты с восторгом встретили решение суда, хотя оно и не окончательное. С музыканта еще не сняты обвинения. Вердикт будет оглашен 14 августа.