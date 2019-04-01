В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

В Лос-Анджелесе застрелили известного американского рэпера Nipsey Hussle.

Трагедия произошла в воскресенье днём в тот момент, когда музыкант находился возле принадлежащего ему магазина одежды. Неизвестный выстрелили в него несколько раз, после чего скрылся. От полученных ранений 33-летний рэпер скончался в больнице.

В полиции сообщили ещё о двух раненых, состояние которых оценивается как стабильное.

Nipsey Hussle, чьё настоящее имя - Эрмиас Асгхедом, - стал известным благодаря многочисленным микстейпам. Самый популярный из них - Crenshaw - вышел в 2013-ом.

Дебютный студийный альбом Victory Lap, выпущенный в феврале прошлого года, принёс рэперу номинацию на музыкальную премию "Грэмми".