Миграция в ЕС: "свежий взгляд на проблему"

Климатические изменения, реформирование европейских институтов управления, миграция. Эти вопросы были в центре внимания переговоров премьер-министра Италии Джузеппе Конте и избранной главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, совершающей турне по странам ЕС. Встреча прошла в Риме, в правительственном дворце Киджи.

Джузеппе Конте, премьер-министр Италии: "Мы должны лучше регулировать миграцию. С этой целью нам нужно изменить Дублинские соглашения, чтобы эффективнее управлять миграционными потоками. Нельзя допускать того, чтобы проблему решали только те страны, куда изначально прибывают мигранты. Но именно так сейчас и происходит".

Пришедшее к власти в июне прошлого года правительство Италии поставило своей задачей добиться пресечения потока нелегалов. МВД запретило прием кораблей НПО, занимающихся спасением мигрантов, а также ограничило их высадку с кораблей европейских миссий, включая итальянские, добиваясь их доставки в другие порты Европы. Фон дер Ляйен утверждает, что понимает с какой нагрузкой приходится справляться средиземноморским странам ЕС.

Урсула фон дер Ляйен, избранная глава ЕК: "Я хочу предложить новый договор по вопросам миграции и предоставления убежища. Нам необходим свежий взгляд на проблему. Следует по-новому посмотреть на вопрос распределения мигрантов. Я осознаю тот факт, что Италия, Греция и Испания из-за своего географического положения больше подвержены наплыву мигрантов. Мы должны это учитывать и проявлять солидарность".

Шестнадцатого июля депутаты Евро =парламента поддержали кандидатуру фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии. К выполнению своих обязанностей она приступит первого ноября, когда истекут полномочия нынешнего председателя Жан-Клода Юнкера.