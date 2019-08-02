Обрушение дамбы в Англии: идет эвакуация

Британские инженеры пытаются избежать прорыва дамбы в английском графстве Дербишир. После ее частичного обрушения из близлежащего городка Уэйли Бридж эвакуированы 5 тысяч местных жителей. Вместимость резервуара Тоддбрук - около 300 миллионов галлонов воды.

Мы очень обеспокоены. Надеемся, что дамба все же выдержит, инженеры смогут предотвратить прорыв. Джилл Уайлд местная жительница

Люди годами здесь живут. Некоторые - всю свою жизнь. Но такое видят впервые. Анна Коулман местная жительница

В британском агентстве по охране окружающей среды сообщают, что в случае прорыва дамбы уровень воды в реке Гойт может подняться "очень резко". Эвакуация местных жителей затруднена в связи с тем, что ранее проливные дожди привели к наводнениям на севере Англии. В ряде районов разрушены мосты, размыты дороги.