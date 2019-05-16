Новая дамба у Мон-Сен-Мишель: большой экоплюс

В районе Мон Сен-Мишель новая плотина позволяет оптимизировать водообмен между впадающей в залив рекой и океаном. Конструкция задерживает попадание ила в реку во время прилива и способствует его выносу в Ла-Манш во время отлива.

Роман Дезгюэ, отвечающий за работу новой плотины, рассказывает: "До строительства старой плотины обмен между дельтой рек и заливом осуществляется в свободном режиме, поэтому у нас тут было много рыбы, тюленей, разной живности. Потом построили дамбу, она стала заграждением. Новая конструкция вновь открыла проход морской воде в реку.

Во время работ мы вычистили устье реки Куэнон. Это оказало влияние на экосистему берега: там рос тростник, в нем вили гнезда птицы. Работы их потревожили, нам пришлось засадить тростником другие участки на берегу залива.

У нас тут было множество забавных случаев. Например, одно время жил тюлень, который ждал, когда мы откроем шлюз: он хотел на речную территорию, чтобы поохотиться! Там он уходил на несколько километров вверх по течению. А затем совершал обратный путь, возвращался в залив через тот же шлюз".