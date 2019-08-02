Спасти Уэйли-Бридж

Королевские военно-воздушные силы задействованы в ремонте дамбы водохранилища Тоддбрук с целью избежать затопления английского городка Уэйли-Бридж. Чрезвычайная ситуация возникла после того, как уровень воды в реке Гойт вырос из-за проливных дождей. Стена плотины существенно повреждена; дамба может обвалиться. Местная полиция эвакуировала население всего Уэли-Бридж - шесть с половиной тысяч человек.

Джулия Шарман, служащая Canal & River Trust: "Причина, по которой мы приняли это трудное решение (эвакуировать людей), заключается в том, что наша главная задача - обеспечение безопасности населения. Худший сценарий, а мы пытаемся его избежать, возможный прорыв плотины. Сейчас такая угроза есть, и должно пройти некоторое время, чтобы эту угрозу снять".

По словам Джулии Шарман, если дамба не выдержит напора воды, плотина обвалится. Поэтому необходимо понизить уровень воды в водохранилище. Это ключевой момент.

Винсент Макавини, Euronews: "Эвакуированные из города шесть с половиной тысяч человек, провели ночь в школах и спортзалах. Людей информировали о том, что они не смогут вернуться домой в течение многих дней . Тех, кто принимает лечение, попросили взять с собой все необходимые медикаменты. Тем временем власти предпринимают усилия, чтобы как можно скорее решить проблему. На помощь сотрудникам аварийных служб направлены военные. Их работу координирует единый центр, направляя ресурсы на место ЧП. На данный момент здесь рассмтривают все возможные варианты развития беспрецедентной ситуации".

Вместимость резервуара Тоддбрук - около 300 миллионов галлонов воды. Прорыв дамбы грозит затоплением значительных территорий вблизи Манчестера.